Університету в Бейруті подарували бібліотеку україністики арабською мовою

Посол України в Лівані Ігор Осташ подарував Бейрутському арабському університету (БАУ) підбірку української літератури арабською мовою, видану протягом двох останніх років.

Про це керівник Посольства України в Лівані написав на своїй сторінці у Facebook.

«На зустрічі з президентом Бейрутського арабського університету (БАУ) подарували нашу бібліотеку україністики арабською мовою, видану протягом двох останніх років. Це «Історія України» Олександра Палія, переклади поезії Івана Франка та Агатангела Кримського, зроблені Імадеддіном Раефом, українсько-арабський словник та моя книга «Український Ліван», - написав Ігор Осташ.

Він нагадав, що БАУ має угоду про співпрацю з Київським лінгвістичним університетом. «Тому говорили про відкриття українських студій у Бейруті, обмін студентами та про наукову конференцію до 150-річчя Агатангела Кримського», - розповів посол.

Ігор Осташ додав, що аналогічну бібліотеку україністики планується подарувати усім ліванським університетам.

Раніше у соцмережі посол повідомив, що у січні побачила світ його книга «Український Ліван», яка вийшла українською і арабською. На обкладинці розміщено малюнки кедрового гаю авторства Василя Григоровича-Барського (1728 р.).

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Відома українська письменниця Марина Гримич, яка, серед інших, підтримала проєкт, написала у Facebook, що у книзі «Український Ліван», зокрема, можна дізнатися про те, «що робив український мандрівник 18-го століття Василь Григорович-Барський в Лівані; як пов'язаний мутасарриф (правитель) Гірського Лівану (19 ст.) з Бердичевом, як "Бейрутські оповідання" Агатангела Кримського в перекладі Імадеддіна Раефа допомогли ліванцям уявити повсякдення Бейруту кінця 19 ст., яке враження справив Бейрут на Миколу Гоголя та багато-чого іншого».

Як зазначається на сайті видавництва, книга присвячена майже 2000-літній історії українсько-ліванських взаємин, починаючи від Святої Варвари з Баальбеку, мощі якої зберігаються у Володимирському соборі в Києві. Тут також розповідається про видання «Євангелія» арабською мовою 1708 р., подароване українським гетьманом Іваном Мазепою Антіохійському патріархату. У книзі подано розповіді про постаті видатної плеяди українських філософів, письменників, науковців, дипломатів, діячів культури, а також багатьох сучасних українських митців у Лівані.

Видання містить унікальні архівні документи та фотографії про видатного ліванського письменника Михаїла Нуайме, випусника Полтавської духовної семінарії.

Фото: Ihor Ostash у Facebook