У Лівані пройде IV фестиваль українського кіно

Четвертий фестиваль українського кіно відбудеться в Лівані 21 лютого - 4 березня.

Про це повідомляє Посольство України в Лівані на своїй сторінці у Facebook.

«IV фестиваль українського кіно в Лівані. 21 лютого – 4 березня. Міста Бейрут, Сайда, Захла, Анфе», - йдеться у повідомленні.

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться в Бейруті 21 лютого о 18:15 документальним фільмом посла України в Лівані Ігоря Осташа «Український Ліван», знятим у 2019 році. «Посольство України в Лівані та Grand Cinemas з приємністю запрошують вас на перший показ фільму «Український Ліван», - йдеться в оголошенні.

Як зазначається, фільм «Український Ліван» - це «подорож тисячолітньою історією українсько-ліванських відносин від давнини до наших часів». Стрічку також покажуть 22 лютого в Сайді, 23 лютого в Бейруті, 1 березня в Захлі та 4 березня в Анфе.

Під час фестивалю демонструватимуть також українську комедію «Пригоди S Миколая» Семена Горова (22 лютого, Сайда), повнометражний фільм «Генделик» режисера Тараса Дударя (23 лютого, Захла), український комедійний фільм «11 дітей з Моршина» (28 лютого, Бейрут), комедію «DZIDZIO: Перший Раз» (29 лютого, Сайда)

Детальніше ознайомитися з програмою, розкладом та місцем кінопоказів можна тут.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані у Facebook

Відео: Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані