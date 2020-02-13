Американська співачка вражає виконанням української пісні «Два кольори»

Співачка Анджелі Роуз з Нью-Йорка вражає виконанням знаменитої української пісні «Два кольори».

Відповідне відео опублікував Голос Америки.

Зазначається, що Анджелі Роуз вчилася співати у матері знаменитої Вітні Г’юстон, а наразі працює постановником музичного шоу в українському ресторані «Royal Passage» у Філадельфії.

Як розповідається в іншому відеосюжеті Голосу Америки, співзасновником і головним кухарем ресторану є українець Тарас Жемелко. Саме тут, в «Royal Passage», Анджелі Роуз уперше заспівала українською.

Виконавиця розповідає, що спробувати виконувати українські пісні їй запропонували керівники ресторану і зізнається: спочатку було дуже важко опанувати певні правила української вимови, але коли вона цього навчилася, співати стало легко.

Та найважливіших українських слів, за словами співачки, вона навчилася у гостей ресторану. «Слава Україні!», - каже Анджелі Роуз.

У репертуарі виконавиці, яка виступає у вишиванці, є ще кілька пісень українською.

Фото: скріншот відео

Відео: Голос Америки