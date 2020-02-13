Українська школа «Кобзар» в Осло отримала підручники та художню літературу

Українська школа «Кобзар» в Осло нещодавно отримала партію підручників, навчальних матеріалів та добірку української художньої літератури.

Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.

«Завдяки проекту співпраці МЗС України, Посольства України в Королівстві Норвегія та ГО «Українська громада в Норвегії» нещодавно українська школа «Кобзар» отримала партію підручників та навчальних матеріалів. Окремо пан посол вручив для школи добірку художньої літератури українських класиків та сучасних дитячих письменників», - йдеться у повідомленні.

Керівництво школи висловило щиру подяку Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Норвегія Вячеславу Яцюку.

«Читанки, підручники з української мови та математики, абетки та наочні матеріали стануть у нагоді нашим дітям на їх шляху до опанування української мови», - зазначили у школі.

Фото: Українська школа "Кобзар" в м.Осло в Facebook