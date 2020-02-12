Українська школа «Дивосвіт» в Абу-Дабі відсвяткувала свою першу річницю

Українська школа вихідного дня «Дивосвіт» в Абу-Дабі днями відсвяткувала першу річницю з дня створення.

Про це повідомила директорка школи Тетяна Атаб на сторінці закладу у Facebook.

«Дивосвіт» відсвяткував річницю! Першу річницю. Святкували по-домашньому, по-родинному, одразу ж після закінчення уроків. Зібрались ті, хто й починав (за невеликим виключенням) і, звичайно, нові сім’ї, що приєднались», - написала Тетяна Атаб.

Вона розповіла що учні «Дивосвіту» стали дружньою, веселою, гомінкою командою і залюбки спілкуються українською. Тетяна Атаб подякувала вчителям української мови Марії Жук і Тетяні Ігнатьєвій, зазначивши, що їхній професіоналізм і любов до дітей додають усім віри і натхнення.

Директорка «Дивосвіту» також висловила вдячність усім іншим викладачам, Посольству України в ОАЕ і батькам за співпрацю.

Тетяна Атаб зазначила, що вже «намічені плани, нові напрямки роботи на другий «дивосвітній» навчальний рік», під час якого на учнів чекає багато цікавого.

Як повідомляв Укрінформ, українська школа вихідного дня «Дивосвіт» при Посольстві України в ОАЕ відкрила двері 1 лютого 2019 року. Близько 20 учнів об’єднали у дві групи за віком: 4-5 років і 6+. У рамках навчального процесу школярам викладають україньку мову, мистецтво, танець тощо.

Фото: Tania Atab у Facebook