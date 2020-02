Український класичний балет презентує «Кармен» і «Шехеразаду» хорватській публіці

Український класичний балет (Ukrainian Classical Ballet) виступить 16 лютого в Загребі з балетними виставами «Кармен» і «Шехеразада».

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Хорватії у Facebook.

«Маємо приємність повідомити, що 16 лютого 2020 року Український класичний балет (Ukrainian Classical Ballet) представить у концертній залі імені Ватрослава Лисинського в Загребі вистави «Кармен» та «Шехеразада», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вистави відбудуться за підтримки Посольства України в Республіці Хорватія та співпраці з компанією ARTentainment.

Квитки можна придбати за посиланням.

Фото: YouTube, Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia у Facebook