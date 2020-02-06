Українок з усього світу запрошують до участі в літературному конкурсі ім. Марусі Бек

Українкам з усіх країн світу пропонують долучитися до літературного конкурсу ім. Марусі Бек.

Прийом робіт вже триває, повідомляється на сторінці події у Facebook.

«Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) у партнерстві з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК) проголошує літературний конкурс СФУЖО ім. Марусі Бек для українок з усього світу (WFUWO Marusia Beck Literary Competition) з нагоди 70-ліття СФУЖО», - йдеться у повідомленні.

Учасницям змагання пропонується розкрити тему: «Що можу я, українка третього тисячоліття?», написавши есе, нарис або оповідання.

Вік конкурсанток 14 – 25 років. Зазначається, що авторка повинна подати коротку довідку про себе: прізвище, ім'я, вік, країна проживання, домашня адреса, фото).

Встановлено також обсяг робіт для двох вікових категорій: 14 – 17 років – до 1000 слів, 18 – 25 років – до 2000 слів. Праця повинна бути підписана псевдонімом, друкуватися шрифтом Times New Roman текстового редактора Word розміру 14, інтервалом 1,5.

Переможці конкурсу отримають грошові винагороди.

Друковані українcькою мовою твори з переліком використаних першоджерел треба надіслати на електронну скриньку concursm.beck@gmail.com з позначкою «На літературний конкурс СФУЖО ім. Марусі Бек».

Прийом конкурсних робіт відбуватиметься з 31 січня до 31 травня 2020 р.

Фото: vch-uman.in.ua, МІОК