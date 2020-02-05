Українка, що прийняла пологи в літаку Qatar Airways: я не герой, просто опинилася тут в потрібний час

Українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи на борту літака сполученням Доха – Бангкок.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook

«Прийняла пологи на борту літака Доха-Бангкок. Хлопчик, мама тайка», - написала лікарка.

Олена Федченко зазначила, що мама та малюк здорові, дитина народилася доношеною. Лікарка також подякувала своїм викладачам. «Дякую кафедрі акушерства та гінекології 3 КМІ Богомольця. Згадала все в одну хвилину!», - ділиться лікарка.

Олена Федченко у соцмережі розповіла, що працює лікарем вже багато років, тому й не розгубилася. Вона подякувала усім за теплі відгуки і зауважила: «Я не герой, я зробила те, чого мене навчили. І, дякувати Богові, зробила все, сподіваюсь, правильно. Щодня лікарі в Україні приймають пологи, і важкі, рятують матерів і дітей. Їх ніхто не хвалить, не показує в новинах, інколи сварять, пишуть скарги. Давайте подякуємо лікарям, акушеркам, санітаркам, лаборантам за їхній щоденний подвиг! Я випадково опинилася в потрібний час і потрібному місці, не розгубилася. Мене цього навчили, я просто виконала».

Як повідомляє Українська правда, у зв’язку з пологами на борту літак Qatar Airways зробив вимушену посадку у Калькутті (Індія) де й оформили дитину. Хлопчик народився повністю здоровим. 23-річна матір дитини теж почувається добре. Це її друга дитина.

Видання навело розповідь Олени Федченко про перебіг подій на борту літака. "Третя година ночі. В літаку оголошують, що потрібен лікар. Я чесно спочатку думала прикинутись сплячою, але пішла. А там в каптьорці, в хвості літака жінка на підлозі, стюардеси в розгубленості. Я перчатки вдягнула, стала на коліна і вперед. Дякую кафедрі акушерства та гінекології НМУ ім. Богомольця. Згадала все в одну хвилину!", – повідомляється з посиланням на слова лікарки.

Як розповіла Олена Федченко, новоспечена мати приховала вагітність під час посадки в літак. "Вона приховувала (вагітність), тайка маленька, одягнена в балахон", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, юидично дитина, яка народжується на борту літака, може претендувати на три види громадянства: громадянство країни, якій належить літак; країни, над чиєю територією відбулися пологи та країни, де літак приземлився. На паспорт держави, де літак здійснив посадку, можна претендувати, якщо закони цієї країни надають громадянство за "правом грунту".

Подруга лікарки Наталія Белоконева розповіла, що не всі пасажири літака з розумінням ставились до критичної ситуації. За її словами, багато людей були незадоволені через вимушену двогодинну посадку, не хотіли чекати швидку, обурювались через крики.

Фото: сторінка Олени Федченко у Facebook