Як «Русалка» навчила нідерландців співати українською - у відеоциклі «Українські Нідерланди»

Відеоцикл «Українські Нідерланди» поповнився наступною історією, що розповідає про творчу та благодійну діяльність українського ансамблю пісні й танцю «Русалка», який цього року відзначає своє 65-річчя, та його художню керівницю Олену Копаничук.

Відеоісторію відзнято у рамках відеопроєкту МЗС «Багато справ ще у моєї долі». До зйомок у Нідерландах також долучився Укрінформ.

Олена Копаничук мешкає в Нідерландах вже 18 років. Вперше приїхала в королівство на гастролі разом з українським ансамблем пісні й танцю.

«Це був великий фольклорний фестиваль, що проходив в Нідерландах», - згадує Копаничук.

Каже, що саме тоді вперше познайомилася з «Русалкою»: ансамбль був приймаючою стороною.

У 2002 році Олена Копаничук перебралася з України в Нідерланди. Тут знайшла своє кохання. Її чоловік танцює в ансамблі «Русалка».

Олена Копаничук зізнається, що ніколи б не подумала, що колись може стати художнім керівником відомого українського ансамблю пісні й танцю «Русалка».

«Не могла уявити, що я можу сюди приїхати і колись керувати цим колективом», - каже Копаничук.

Унікальність цього легендарного ансамблю з нідерландського міста Хенгело полягає в тому, що учасниками колективу також є нідерландці, які співають українською.

Цього року «Русалка» відзначає своє 65-річчя. Олена Копаничук наголосила, що ансамбль – це не просто колектив, а співдружність.

«Співдружність людей, які працюють разом, які танцюють разом, які співають разом, які відпочивають разом, які разом роблять благодійні справи. Дуже важливо щось робити разом», - зазначила художня керівниця ансамблю.

За її словами, нідерландці дуже відкриті і з радістю допомагають Україні. Вже 12 рік поспіль благодійники запрошують на канікули до Нідерландів дітей з українського інтернату. Також передають в Україну гуманітарну допомогу, допомагають людям з обмеженими можливостями.

«Русалка» була створена 1955 року українцями, яких під час Другої світової війни німцівивезли у Західну Європу. По закінченню війни вони потрапили до Нідерландів. Прагнучи зберегти свою культуру, українці створили ансамбль, до якого згодом долучилися нідерландці та заспівали українською.

Фото: Софія Шовікова

Відео: Укрінформ та Embassy of Ukraine in the Kingdom of the Netherlands