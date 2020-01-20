Український ансамбль "Русалка" у Нідерландах святкує 65-річчя

Українська фольклорна група "Русалка" з нідерландського міста Хенгело відзначає своє 65-річчя.

Про це повідомляє коресподент Укрінформу в Гаазі.

"Нам 65 років виповнюється в цьому році. Це дуже поважна дата, тому ми залюбки це святкуємо разом з усіма нашими друзями і, звичайно, з нашими запрошеними гостями", - каже художня керівниця українського ансамблю пісні й танцю "Русалка" Олена Копаничук.

Вона зазначила, що в колективі також відзначають 20-річчя першої поїздки "Русалки" в Україну.

"Для нідерландців це було щось нове, щось незвичне. І після того народилася така ідея - всім разом зустрітися після поїздки в Україну, зібратися і відзначити Старий Новий рік. Так і повелося, і це вже 20-й раз, як ми його святкуємо", - каже художня керівниця ансамблю.

"Русалка" - приклад того, як любов до української культури по-справжньому об’єднала українців та нідерландців. "Україна – це не тільки драма і трагедія. Україна – це радість, культура, пісня, танець", - наголосила Копаничук.

Гостям під час свята продемонстрували запальні українські танці, заспівали пісень, а ще розповіли про створення легендарного ансамблю. Також можна було подивитися альбоми зі старими світлинами.

Історія "Русалки" почалася 1955 року. Колектив був створений чотирма українцями, яких під час Другої світової війни у західну Європу вивезли німці. По закінченню війни вони потрапили у Нідерланди. Прагнучи зберегти свою культуру, українці створили ансамбль. Зараз колектив розрісся, і в ньому дуже багато нідерландців.

"Ми віримо, що нам вдалося внести різноманіття в життя міста Хенгело, передати колорит, і нам дуже приємно бачити наших гостей на святі", - зазначив голова правління ансамблю "Русалка" Йоган Боонстра.

Фото: Софія Шовікова