У Торонто відзначать 70-ліття провідництва в українській громаді Канади

У Торонто 22 лютого відбудеться гала-вечір «Українці. Боротьба без кордонів», яким відзначать одразу кілька визначних для української громади Канади річниць.

Про це Укрінформу повідомив член управи Ліґи українців Канади, відділ Торонто, Хав'єр Апонюк Савич.

«70-ліття провідництва в українській громаді Канади та відзначення боротьби за свободу і демократію в Україні. З нагоди 70-річчя Ліґи українців Канади, 65-річчя Ліґи українок Канади та 70-річчя української газети "Гомін України", в суботу, 22 лютого 2020 року, відбудеться гала-бенкет "Українці. Боротьба без кордонів", - розповів Хав'єр Апонюк Савич.

Він зазначив, що у якості почесного гостя в заході візьме участь 22-й прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

Захід пройде в залі Брюль комплексу "Старий Млин" за адресою: 21 Old Mill Road, Торонто M8X 1G5.

Як повідомив Хав'єр Апонюк Савич, доходи з цього святкування будуть спрямовані на гуманітарну допомогу та реабілітацію військовослужбовців Збройних сил України та їхніх сімей.

Фото: Укрінформ, League of Ukrainian Canadians