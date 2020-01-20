У Тасманії відзначили 70-річчя поселення українців в Австралії

В австралійському штаті Тасманія відзначили 70-річчя поселення українців на "зеленому континенті".

Про це повідомив співголова Управи Союзу українських організацій Австралії та перший віцепрезидент Світового конґресу українців Стефан Романів на своїй сторінці у Facebook.

"70-ліття поселення українців Австраліі. Чудове святкування для об’єднання громади. Гарна робота, українська громадо Тасманії", - написав Романів.

Він додав, що участь у святкуванні взіли понад 350 осіб.

З нагоди річниці Союз українських організацій Австралії відзначив подякою Українську громаду Тасманії та українців Тасманії "за вагомий вклад праці для підтримки життя та діяльності для добра і майбутності української спільноти Тасманії".

Як зазначається у дописі, в рамках свята також відбулися виступи танцювального ансамблю "Заграва" Спілки української молоді з Сіднея.

Фото: Stefan Romaniw у Facebook