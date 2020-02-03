У Посольстві в Швеції відбулася зустріч з представниками українських громадських осередків Швеції

У контексті спільного відзначення Дня Соборності України у Посольстві України в Швеції відбулася тематична зустріч з представниками українських громадських осередків.

Про це йдеться а сторінці диппредставництва у Facebook.

Як зазначається, сторінки історії життя української громади в Швеції відкрила перед аудиторією ветеран першого українського осередку, колишній депутат Шведського Риксдагу, кавалер Ордена «За заслуги» Марія Хасан. Поділившись спогадами про роботу першого осередку, складнощі у становленні і поширенні обізнаності про Україну серед шведських громадян та політиків, Марія Хасан відповіла на запитання гостей та відвідувачів молодого покоління наших співвітчизників.

Відбулася розмова про перспективи співпраці та майбутні проєкти, що будуть реалізовані у співпраці Посольства та української громади.

Про сьогоденні політичні реалії, протидію російській агресії та гібридній війні в умовах тимчасової окупації розповів спеціальний гість - Мирослав Гай, режисер та продюсер. Гості мали нагоду переглянути одну з численних його документальних стрічок - «Миротворці у горах Сванетії».

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Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції у Facebook