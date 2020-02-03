Українські й польські активісти відвідали сплюндровані могили УПА на горі Монастир

Близько 30 українських та польських активістів з Варшави, Любліна й Перемишля відвідали в неділю гору Монастир, де у другій половині січня було знищено плиту на могилі 62 воїнів УПА.

Як повідомив у коментарі власному кореспондентові Укрінформу голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима, акція мала на меті показати, що не можна погоджуватися на безкарне руйнування місць пам’яті, й за це має настати відповідальність.

“Громадськість має слідкувати за діями влади, яка щось декларує, але далі нічого не робить. Ми побували в неділю у Монастирі та у Верхраті, оскільки не погоджуємося з нищенням могил, адже це - поза усілякими людськими стандартами”, - розповів Тима.

Він зазначив, що активісти в неділю встановили на могилі УПА на горі Монастир невелику надмогильну табличку з написом польською мовою “Громадяни Польщі українською національності, які загинули у бою з НКВС 2-3 березня 1945 року”. Окрім того, на гранітному хресті пов'язали старовинний вишитий рушник з України.

Активісти відвідали сплюндровані могили УПА в Польщі / Фото: Петро Тима

Активістка Іза Хруслінська зачитала фрагмент листа на адресу міністра культури та голови Інституту національної пам’яті Польщі, який нещодавно підписали кількадесят представників польської еліти. До присутніх також звернувся Петро Тима, наголосивши на важливості такої акції.

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На горі Монастир, а також на розташованій неподалік могилі воїнів УПА на кладовищі села Верхрата священники УГКЦ відслужили панахиди.

За словами Тими, наступним кроком польських активістів буде звернення до голови комісії національних та етнічних меншин Сейму РП щодо проведення окремого засідання, присвяченого “нищенню українських місць пам’яті, відсутності діалогу з українською громадою, а також установленню винних у слідствах щодо попередніх злочинів проти українських місць пам’яті”.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня стало відомо, що меморіальну дошку на могилі вояків УПА, яку до цього було пошкоджено у 2015 році, знищено остаточно.

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У коментарі агентству посол України в Польщі Андрій Дещиця зазначив, що Київ засуджує будь-які акти вандалізму над українськими місцями пам’яті в Польщі й польськими - в Україні.

Голова ОУП Тима тоді підкреслив, що це є “елементом гібридної війни та черговою спробою викликати негативний резонанс в українсько-польських відносинах”.

Після цього група польських інтелектуалів у зверненні до міністра культури і голови ІНП Польщі зажадала публічно засудити акти знищення й осквернення українських могил і місць пам’яті на півдні Польщі.

Викладач Варшавського університету Анджей Шептицький у коментарі Укрінформу підкреслив, що він підписав це звернення, оскільки у християнській традиції кожен має право на гідне поховання, тому знищення будь-яких могил є глибоко неетичним кроком. За його словами, у цьому контексті має бути рішуча реакція польських органів влади.

На горі Монастир розташована могила-курган 62 воїнів УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також сучасний пам’ятник.

Загалом упродовж 2014-2017 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. Часто відео й фото руйнувань першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України.