Посольство України повідомило МЗС Польщі про зникнення меморіальної таблиці з могили УПА

Посольство України в Польщі поінформувало МЗС РП про факт зникнення меморіальної таблиці з могили УПА на горі Монастир.

Про це в ексклюзивному коментарі власному кореспондентові Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“Насамперед, ми перевіряємо інформацію, яка з’явилася у пресі, і яка відображена в заяві Об’єднання українців у Польщі. Ми залучили до цього генконсульство України в Любліні, на території консульського округу якого є могила на горі Монастир. Ми попросили, щоб генконсульство звернулося до місцевих органів влади перевірило факт і обставини цієї події”,- зазначив Дещиця.

Він підкреслив, що українська сторона засуджує будь-який акт вандалізму над українськими місцями пам’яті в Польщі, польськими - в Україні чи будь-якими іншими.

“Це неприпустимо в цивілізованому світі. Особливу увагу ми приділяємо цьому пам’ятнику, оскільки він вже був сплюндрований раніше і мав статус легального меморіального місця пам’яті в Польщі”,- зауважив український дипломат.

Посол звернув увагу, що про відновлення меморіальної таблиці на горі Монастир українська сторона зараз веде переговори з польською, і сподівається, що двосторонні переговори, які є результатом домовленостей на найвищому рівні, будуть результативними.

“Звертає увагу факт, що інформація про це з’явилася напередодні візиту Президента України до Польщі. Також вже є певні домовленості і спостерігається потепління між українськими і польськими інституціями, які займаються питаннями збереження місць пам’яті на території наших країн, зокрема на рівні Інститутів національної пам’яті обох країн, між міністерствами культури”,- наголосив Дещиця.

Як зауважив посол України в РП, посольство в оперативному порядку передало в МЗС Польщі інформацію про ситуацію, що склалася в Монастирі з меморіальною таблицею.

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Як повідомляв Укрінформ, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, невідомі вандали кілька днів тому знищили меморіальну таблицю на могилі вояків УПА, яку до цього було пошкоджено у 2015 році. У коментарі агентству голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима підкреслив, що це є “елементом гібридної війни і черговою спробою викликати негативний резонанс в українсько-польських відносинах”.

На горі Монастир розташована могила-курган 62 воїнів УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також сучасний пам’ятник.

Загалом, упродовж 2014-2017 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України.

Президент України Зеленський має намір взяти участь в офіційних заходах з нагоди 75-річчя визволення концтабору Освенцим у Польщі 27 січня.