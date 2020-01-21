МЗС Польщі: Вандалізм на могилі УПА - спроба посварити Варшаву з Києвом

Провокація на могилі УПА на горі Монастир поблизу польсько-українського кордону є спробою посварити Польщу з Україною. Відповідні служби займуться розслідуванням цього інциденту.

Про це МЗС Польщі повідомило у Twitter.

“У світлі останніх спроб посварити народи Європи на історичному ґрунті, ми бачимо чергові дії, що мають на меті поставити під сумнів добросусідські відносини, цього разу з Україною. Ми з жалем сприймаємо черговий провокаційний інцидент у Монастирі. Відповідні польські служби займуться цією справою”,- йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

Як відомо, напередодні посольство України в Польщі поінформувало МЗС РП про факт зникнення меморіальної таблиці з могили УПА на горі Монастир. Посол України в РП в коментарі агентству підкреслив, що українська сторона засуджує будь-який акт вандалізму над українськими місцями пам’яті в Польщі, польськими - в Україні чи будь-якими іншими. Дипломат звернув увагу, що про відновлення меморіальної таблиці на горі Монастир українська сторона веде переговори з польською і сподівається, що двосторонні переговори, які є результатом домовленостей на найвищому рівні, будуть результативними.

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Як повідомляв Укрінформ, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, невідомі вандали кілька днів тому знищили меморіальну таблицю на могилі вояків УПА, яку до цього було пошкоджено у 2015 році. У коментарі агентству голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима підкреслив, що це є “елементом гібридної війни і черговою спробою викликати негативний резонанс в українсько-польських відносинах”.