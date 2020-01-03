У Кропивницькому вандали зруйнували новорічні інсталяції та вертеп

У Кропивницькому зловмисники пошкодили і зруйнували новорічні інсталяції на площі перед міською радою. Ремонту ілюмінація не підлягає, оскільки зловмисники пошкодили блок керування.

Про це повідомила міська рада Кропивницького у Facebook.

“Інсталяцію з вертепом, фотозони та фігурки із символами Нового року облаштовують на цій локації протягом останніх чотирьох років, і щороку знаходяться “добрі” люди, які їх нівечать. Але цього року вандали перевершили самі себе, - каже очільниця управління культури і туризму Анна Назарець. - Пошкодили ілюмінацію на вертепі, понівечили фігурки мишей, а нова фотозона з ялинками на площі Героїв Майдану наполовину вже не світиться”.

Ступінь пошкодження ілюмінації вивчали спеціалісти комунального підприємства “Міськсвітло”. Як зазначив керівник КП “Міськсвітло” Дмитро Тоток, спеціалісти виявили, що ремонту ілюмінація не підлягає, оскільки зловмисники пошкодили блок керування — вирвали дроти.

Тоток також додав, що вандали, завдаючи шкоду комунальному майну, і себе наразили на небезпеку, оскільки могли отримати ураження електричним струмом.

Крім того, було пошкоджено і цьогорічний символ року — фігурки мишей, дбайливо виготовлені руками кропивницьких дітей на Станції юних техніків. Зловмисники проломили основу інсталяції, у фігурок відірвали голови, повідламували вуха.

У коментарях до цього повідомлення мешканці міста питають, чому площа перед міською радою не облаштована відеокамерами, адже тоді факт вандалізму можна було б відслідкувати і навіть попередити.