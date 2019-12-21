У Хрещатому парку облили фарбою скульптуру "Історія кохання"

У Києві невідомі облили фарбою скульптуру "Історія кохання", яка розташована в Хрещатому парку.

Відповідні фотографії опублікував у себе на сторінці Facebook президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

"Бізнес і країна з викликами впорається. Так було умовно і 100, і 50, і 20 років, і вчора, і сьогодні. Це питання часу і ресурсів... А ось що робити з Цим !? З варварством, вандалізмом, з таким рівнем духовності? Такі речі роблять наші з вами співгромадяни. Вони поруч з нами. Вони з нами вітаються, спілкуються. Тиснуть нам руки тими ж руками, що знищують наші спільні пам'ятники краси, любові і нашої історії. Якось не по собі, що поруч з нами можуть жити люди з такою ось «культурою», - зазначив він.

Пам'ятник відкритий 7 травня 2013 року.

Його створили київські скульптори Олександр Моргацький і Григорій Костюков.

Пам’ятник «Історія кохання», встановлений у 2013 році, присвячений неймовірній історії кохання італійця Луїджі Педутто та українки Мокрини Юрзук. Їх розділила війна і вони зустрілися знову через 60 років.

Фото: facebook.com/gennadiy.chizhikov