У Римі зібрали 570 євро на реабілітацію українських захисників

У Римі в рамках благодйного свята «Хай і Рим почує - Україна колядує» зібрали 570 євро на реабілітацію захисників України.

Про це повідомляється в дописі волонтера Ігоря Дерев’янчука з Рима, розміщеному на сторінці Оргкомітету Євромайдану Рим в Facebook.

«Перш за все, дякуємо всім небайдужим, що прийшли поколядувати разом з нами. Оргкомітет Євромайдан Рим дякує Вам за вашу підтримку. Що може краще нас об'єднати, ніж Коляда і добра справа? Ось і українці Риму об'єдналися, щоб поколядувати і зробити добру справу. Завдяки вам ми зібрали 570 євро для допомоги реабілітаційно-відпочинковому табору для наших Захисників «З любов'ю в серці», - написав волонтер.

Він подякував усім, хто відгукнувся на запрошення та взяв участь у концерті: це, зокрема, «хор при парафії сс.Сергія і Вакха - керівник Галина Громек та отець Тарас, діти школи «Престиж» - Марія Герман та Тетяна Кузик, недільна школа «Свята Софія» - Леся Романів та отець Марко, студенти Української Папської Колегії С. Йосафата - ректор отець Луіс Касьяно», а також Оксані Іванюк та Марії Герман за гарний настрій і організацію свята, яке відбулося 26 січня при церкві Св.Лючії.

На сторінці Оргкомітет Євромайдану Рим також щотижня публікуються дописи про допомогу українців Італії українським захисникам, дітям тощо.

Зокрема, волонтер з Рима Юрій Янчишин відзвітував днями про відправку гуманітарного вантажу до України від Оргкомітету Євромайдану в Римі та Конгресу українців в Італії. До складу гумдопомоги, надісланої упродовж останніх двох тижнів, увішли, зокрема, дитяче взуття, теплий одяг, медичні товари, харчі, посуд, обігрівачі, візок тощо.

Допомога призначена для «Шпиталю Майдану» с.Нові Петрівці; БО «Бф Миротворці України» в Бердянську, Львові, Києві, Вишгороді; ГО «Самбірський Автомайдан» м.Самбір; «Ангели Тайри» м.Маріуполь; відпочинково-реабілітаційного табору для воїнів АТО/ООС «З любов'ю в серці» м.Косів.

Крім того, станом на 19 січня було зібрано 310 євро, які, призначені на відновлення згорілої бази «Ангели Тайри». Про це у відповідному дописі зазначив Юрій Янчишин.

Фото: Ihor Derev'yanchuk