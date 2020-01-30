У Світовому конґресі українців вшанували пам’ять Героїв Крут
Віддати шану полеглим представники СКУ прийшли до Аскольдової могили в Києві 29 січня, йдеться на сайті СКУ.
“Ми прийшли до Аскольдової могили, щоб схилити голову перед світлою пам’яттю Героїв Крут, які стали символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. У цей день ми також віддаємо шану нашим сучасникам – Героям Небесної Сотні та всім загиблим захисникам України під час нинішньої гібридної війни Росії проти України. Їхній подвиг назавжди залишиться в нашій пам’яті та в наших серцях!”, - заявив Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів.
«Подвиг українських курсантів, студентів та гімназистів є однією з найбільш легендарних сторінок української історії та прикладом героїчного подвигу в ім’я України та її незалежності. Герої Крут і тепер надихають український народ на перемогу в боротьбі проти неоголошеної війни Російської Федерації, яка нелегально окупувала Крим та вже понад п’ять років продовжує вести жорстокі військові дії на Сході України», - йдеться у заяві.
Фото: president.gov.ua, сторінка Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook