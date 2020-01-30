У Світовому конґресі українців вшанували пам’ять Героїв Крут

Cвітовий конґрес українців (СКУ) разом з багатомільйонною українською діаспорою вшановує пам’ять Героїв Крут, які загинули, добровільно захищаючи молоду Українську державу під час нерівного бою з більшовицькою армією 29 січня 1918 р.

Віддати шану полеглим представники СКУ прийшли до Аскольдової могили в Києві 29 січня, йдеться на сайті СКУ.

“Ми прийшли до Аскольдової могили, щоб схилити голову перед світлою пам’яттю Героїв Крут, які стали символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. У цей день ми також віддаємо шану нашим сучасникам – Героям Небесної Сотні та всім загиблим захисникам України під час нинішньої гібридної війни Росії проти України. Їхній подвиг назавжди залишиться в нашій пам’яті та в наших серцях!”, - заявив Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів.

Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів (ліворуч) та директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук (праворуч) біля пам'ятника Героям Крут в Києві Як зазначається, попри те, що бій під Крутами завершився поразкою, він мав вирішальне значення для української дипломатії. Затримавши наступ більшовиків на Київ на чотири дні, бій під Крутами дозволив уряду Української Народної Республіки вперше з часів скасування Гетьманщини добитися міжнародного визнання України. Читайте також: УГКЦ та Спілка української молоді підписали меморандум про співпрацю Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів (ліворуч) та директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук (праворуч) біля пам'ятника Героям Крут в Києві

«Подвиг українських курсантів, студентів та гімназистів є однією з найбільш легендарних сторінок української історії та прикладом героїчного подвигу в ім’я України та її незалежності. Герої Крут і тепер надихають український народ на перемогу в боротьбі проти неоголошеної війни Російської Федерації, яка нелегально окупувала Крим та вже понад п’ять років продовжує вести жорстокі військові дії на Сході України», - йдеться у заяві.

Фото: president.gov.ua, сторінка Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook