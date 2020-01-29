Українці Південної Австралії взяли участь у параді та концерті в Аделаїді

Представники Української громади Південної Австралії взяли участь у параді та концерті в Аделаїді з нагоди Дня Австралії.

Про це йдеться на сторінці громади у Facebook.

«Представники Української громади Південної Австралії, фолк-ф'южн гурт з Аделаїди «Yellow blue bus» і танцювальний ансамбль «Volya» (Volya Ukrainian Cossack Dancers) презентували нашу спільноту на параді та концерті з нагоди Дня Австралії», - зазначається у повідомленні.

Світкування пройшло 26 січня у парку Гурт Elder Park. Гурт «Yellow blue bus» виконував живу музику на бандурі, елекрогітарі, барабанах, клавішних інструментах тощо. Асамбль «Volya» виступив на головній сцені перед 40-тисячною глядацькою аудиторією в рамках концертного шоу.

«Ми зібралися разом, аби продемонструвати та вшанувати нашу різноманітну культуру і привітати всі мультикультурні громади Південної Австралії», - зазначається у дописі.

На заході був присутній Почесний консул України у Сіднеї Ярослав Дума.

Представникам української спільноти було запропоновано прийти у вишиванках, з прапорцями тощо.

День Австралії є найбільшим публічним заходом в Аделаїді, який щороку проходить в парку Elder Park 26 січня. Захід включає три головних компонента: парад, концерт і шоу феєрверків.

Фото: Association of Ukrainians in SA, Yellow Blue Bus, Volya Ukrainian Cossack Dancers у Facebook

Відео: Volya Ukrainian Cossack Dancers