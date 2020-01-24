Українська поетеса в Йорданії презентувала свої поетичні збірки

Українська поетеса Вікторія Бричкова-Абу Кадум, яка живе в Йорданії, перезнтувала в Аммані дві свої поетичні збірки.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Йорданії у Facebook.

«У рамках відзначення Дня Соборності України у приміщенні Посольства України в Аммані відбулась презентація поетичних збірок талановитої української авторки Вікторії Бричкової-Абу Кадум, які побачили світ у 2019 році», - повідомили у диппредставництві, привітавши авторку з цієї нагоди.

Зокрема, під час заходу поетеса представила свою другу збірка поезій «Куди ж це ти, Каче?..», присвячену захисникам України, які відстоюють українську незалежність та цілісність на сході Української Держави, та третю збірку «Про тебе», видану за сприяння Міністерства закордонних справ України та Посольства України в Йорданії.

У ході презентації бажаючи мали змогу отримати з рук автора підписану книгу у подарунок.

Історію видання третьої збірки Вікторія Абу Кадум показала у відеоролику.

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Як повідомлялося, першу збірку поезій Вікторії Абу Кадум «Птахом перелітним» українською мовою видано в Йорданії у 2017 році. За словами авторки, до цього в Йорданії не друкували книжок українською. До книги ввійшли вірші на тему громадянської лірики, поезія про війну, ностальгічні вірші про тугу за рідним краєм та переживання емігрантки, а також ліричні вірші.

Більшість віршів поетеси присвячені саме рідній землі, її людям, захисникам.

Фото: Viktoria AbuQadoum, Embassy of Ukraine in Jordan / Посольство України в Йорданії у Facebook

Відео: Viktoria AbuQadoum