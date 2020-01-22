Українці Китаю допомогли дитбудинкам і родинам з Херсонщини, які опинились у складних обставинах

Вже пятий рік поспіль представники української діаспори Китаю з “Hromada.club” підтримують родини Херсонщини, які опинились в складних життєвих обставинах, прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, усиновителів, опікунів, сім’ї в яких є діти, що мають інвалідність.

Про це повідомляє портал «Стожари» з посиланням на Центр розвитку сім'ї та батьківства "Мій Дім".

Як зазначається, протягом цілого року команда “Hromada.club” пропонує безліч способів допомоги родинам з різних областей України. Активісти збирають дітей до школи, купують зимові речі, взуття, надсилають багато подарунків для тих дітей, які закінчили навчальний рік з гарним табелем.

А напередодні нового року, вони перетворюються у справжніх “творців чудес” для дітей і родин, які і не наважувались мріяти про диво.

Листи, в яких дітки пишуть про свої мрії та найпотаємніші бажання, активісти з Центру розвитку сім'ї та батьківства "Мій Дім" збирають через Людмилу Афанасьєву - людину, яка живе потребами родин в СЖО в Херсонській області. Ці листи надсилаються до Китаю.

Там, в місті Гуанчжоу, багато людей знайомляться через листування з мріями дітей, що проживають в місті Херсон (десь за більше ніж 6000 кілометрів від них). Вони з любов’ю пакують подарунки, намагаючись здійснити ту мрію, яку малеча описала в листах. Потім гостинці надсилають до Херсону.

У Центрі розвитку сім'ї та батьківства "Мій Дім" пишаються свідомістю та чуйністю українців, які підтримують родини, що прийняли до свого дому дітей-сиріт та сім’ї, що опинились в складних життєвих обставинах.

"Ваша підтримка відчутна і ваша допомога всіляко сприяла тому, що багато діток, яких мали вилучити з родини до інтернату, все ж залишились у своєму домі, з рідними татом і мамою!", - підкреслюють активісти.