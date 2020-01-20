Подвійне громадянство допоможе діаспорі повернутися додому - Зеленський

Успішне втілення реформи щодо подвійного громадянства сприятиме поверненню в Україну талановитої молоді.

Таку думку в інтерв’ю Newsweek висловив Президент України Володимир Зеленський.

"Наша молодь дуже позитивно ставиться до США, й ми сподіваємося, що все більше молодих людей матимуть змогу отримувати хорошу освіту в американських університетах, які є одними з найкращих у світі. Ми раді, коли люди їдуть й отримують досвід, але ми б також хотіли, аби наша діаспора у США могла вільно повертатися, тому працюємо над реформою подвійного громадянства", - сказав Зеленський.

Він також наголосив на важливості цифровізації для боротьби з корупцією, а також для економічного розвитку країни. "Ми знаємо, що для перемоги у боротьбі з корупцією нам необхідна цифровізація. У цьому ми дотичні, оскільки в Україні є багато розумних айтішників, а США - світовий ІТ-хаб. Нині українці схильні працювати на американські технологічні компанії, але ми хотіли б мати більше українських техкомпаній, аби ми могли створювати продукцію й продавати її світові", - зауважив Президент.

Зеленський додав, що вбачає також перспективи інвестицій у сферу нерухомості, а також видобування нафти й газу.

Як повідомляв Укрінформ, за словами заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, український уряд вивчає два можливі шляхи запровадження концепції подвійного громадянства в Україні. Перше бачення – це скасування у чинному законодавстві тих обмежень, які нині змушують українців позбавлятися свого громадянства для отримання іншого або навпаки не дають можливості людям українського походження отримувати наші паспорти. Інший підхід пропонує розширення статусу закордонного українця. Урядовець також заявив, що процес запровадження в Україні подвійного громадянства вже перейшов у практичний етап.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 26 жовтня заявив, що в Україні потрібно запровадити подвійне громадянство для українців з діаспори.

Раніше Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. Нині Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.