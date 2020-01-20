Влада готова до падіння рейтингів через непопулярні реформи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо впровадження необхідних реформ вимагатиме втрати рейтингів підтримки населення, то влада готова піти на цей крок.

Про це він сказав в інтерв’ю Newsweek.

"Ми розпочали роботу із високими рейтингами, але найважливіше, що ми не переймаємося їх зниженням, якщо це стане наслідком складних, але правильних рішень", - заявив Зеленський.

За його словами, головним завданням чинної влади є перетворити Україну на економічно успішну державу. "Із нашою чудовою командою ми хочемо відкрити країну для бізнесу. Врешті-решт, йдеться про егоїстичну мету — ми прагнемо, аби Україна працювала для нас та наших дітей. Ми хочемо тут жити, тож потребуємо хороший інвестиційний клімат. Я не хочу надсилати гроші до інших держав, тому жити й працювати в Україні має бути вигідно. Це — велика мета й ми маємо п’ять років попереду", - зазначив Президент України.

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На його переконання, "поки ми не ухвалимо складні й непопулярні рішення, економічного зростання й створення робочих місць не буде".