Кожен п’ятий працівник у Чехії є українцем
Про це з посиланням на дані Чеського статистичного управління з міжнародної міграції повідомляє Радіо Прага.
"Кожен третій іноземний працівник у Чехії - словак, а кожен п’ятий - українець", - зазначила фахівець статуправління Ярміла Марешова.
Загалом у Чехії працює понад 600 тисяч іноземців, що становить близько 13% усіх працівників. Більшість іноземців — це українці, словаки та в'єтнамці, значну частку становлять також громадяни РФ, Польщі, Болгарії та Румунії.
Крім того, кожен сьомий житель Праги — також іноземець.
Нагадаємо: за даними на 31 грудня 2018 року, в столиці Чехії проживали понад 51 тисяча українців, словаків — понад 31,5 тисяч та майже 24 тисячі росіян. Вихідці з цих трьох країн становлять більш ніж половину від усіх іноземців у Празі. Четверта за величиною група — в’єтнамці, їх нарахували понад 13 тисяч осіб.