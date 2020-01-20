Кожен п’ятий працівник у Чехії є українцем

Українці становлять одну з найчисленніших груп іноземців, які працюють у Чехії.

Про це з посиланням на дані Чеського статистичного управління з міжнародної міграції повідомляє Радіо Прага.

"Кожен третій іноземний працівник у Чехії - словак, а кожен п’ятий - українець", - зазначила фахівець статуправління Ярміла Марешова.

Загалом у Чехії працює понад 600 тисяч іноземців, що становить близько 13% усіх працівників. Більшість іноземців — це українці, словаки та в'єтнамці, значну частку становлять також громадяни РФ, Польщі, Болгарії та Румунії.

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Крім того, кожен сьомий житель Праги — також іноземець.

Нагадаємо: за даними на 31 грудня 2018 року, в столиці Чехії проживали понад 51 тисяча українців, словаків — понад 31,5 тисяч та майже 24 тисячі росіян. Вихідці з цих трьох країн становлять більш ніж половину від усіх іноземців у Празі. Четверта за величиною група — в’єтнамці, їх нарахували понад 13 тисяч осіб.