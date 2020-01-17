Українські пластуни Чехії завітали до посольства у Празі

Представники української скаутської організації «Пласт» у Чехії завітали із Різдвяним вертепом до посольства України у Празі.

Про це повідомляється на сторінці ПЛАСТ Чехія у Facebook.

«Із Різдвяним вертепом ми завітали до всіх зголошених через форму в Facebook, а також на Празький Майдан, в ГО Українсько-Европейська Перспектива, до громади катедри св. Климентія, та, звісно ж, до Посольства України в Чеській Республіці, де і записали нас так гарно!», - йдеться у публікації.

Як відомо, "Пласт" - найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу та об’єднує пластунів України й української діаспори. Минулого року вона відсвяткувала 107 років існування.

"Пласт" - неполітична і позаконфесійна організація. Її метою є сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.

Фото, відео: Facebook/ПЛАСТ Чехія