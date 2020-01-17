Громаду запрошують на церемонію з відзначення Дня Соборності України у Парижі

Представників української громади у Франції запрошують взяти участь у церемонії з відзначення 101-ї річниці Проголошення Акту Злуки – Дня Соборності України.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

«Під патронатом Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції Олега Шамшурa, Репрезентативний Комітет Української Громади у Франції має честь запросити Вас на церемонію з відзначення 101-ї річниці Проголошення Акту Злуки – Дня Соборності України у середу 22 січня 2020 р. о 12:30, яка відбудеться у Сквері Тараса Шевченка за адресою 186 Bd. St.Germain, 75006 Paris (в Парижі – ред.)», - йдеться у публікації.

У рамках заходу відбудуться покладання квітів до підніжжя бюсту поетові Тарасу Шевченку та виконання Національного Гімну України.

Фото: Facebook/Cérémonie commémorative Den' Sobornosti