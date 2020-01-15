Українські школярі колядували у восьми містах США

Учні Української школи Сан-Франциско колядували у восьми американських містах, розташованих у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляється на сторінці навчального закладу у Facebook.

Як зазначається, школярі завітали до Сан-Франциско, Берклі, Орінда, Волнат-Крік, Плезант-Гілл, Сан-Хосе, Кемпбелл, Маунтін-В'ю.

“Уже третій рік поспіль, учні нашої школи, несуть Різдвяну радість в оселі жителів Району Затоки! Сьогодні наші колядники подолали великий маршрут! Ми завітали у міста: Сан-Франциско, Берклі, Орінда, Волнат-Крік, Плезант-Гілл, Сан-Хосе, Кемпбелл, Маунтін-В'ю. Щиро дякуємо усім господарям, що так радісно, так тепло приймали наших колядників! Нехай колядки та віншування наших діток з Української Школи Сан-Франциско несуть вам радість тепло і світло”, - йдеться у публікації.

Фото: Facebook/Ukrainian School of San Francisco / Українська Школа Сан-Франциско