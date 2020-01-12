У суботу на Мангеттені лунали рідкісні українські колядки

У суботу на Мангеттені в Нью-Йорку хор "Українські сільські голоси" (Ukrainian village voices) виконував рідкісні народні колядки.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, учасники хору в національних українських костюмах колядували в осередках української громади та в помешканнях нью-йоркців, які заздалегідь попросили про це.

"Ми збираємо і виконуємо рідкісні українські пісні, — пояснила керівниця і співзасновниця хору Лариса Чебіняк після імпровізованого виступу колядників у кафе Streecha. - Сьогодні співаємо колядки, які несуть людям благословення і радість".

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За її словами, влітку частина учасників хору здійснила експедицію в Україну, «по селах – від Сумщини до Рівненщини, де записували бабусь, які співали рідкісні українські пісні».

На Мангеттені лунали українські колядки \ Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ

Половина з 22 учасників хору не мають українського коріння, але цікавляться народною пісенною спадщиною України, сказав американець Езра Геллек, який уже вісім років займається хоровим співом. За його словами, ще один співзасновник хору музикант Браян Долфін – також американець.

"Наша місія – вдихнути життя в невідомі або забуті українські пісні, — сказала полька Джоанна Мелешко, професійна співачка, яка народилася в Польщі, але все життя мешкає у США. – Наша експедиція в Україну показала, що таких пісень – тисячі".

Як відомо, в центральній частині Нью-Йорка Мангеттені знаходяться Український музей, Український народний дім, Наукове товариство імені Шевченка у США, Український інститут Америки, кілька храмів Української греко-католицької та Української православної церков.