У Нідерландах вокальний ансамбль “Червоні Коралі” вперше колядував по домівках
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
З піснями та колядками в українському вбранні ансамбль ходив вулицями міста. Мешканці були у захваті.
Українці, які живуть в Нідерландах ледь стримували сльози, а зворушені нідерландці намагалися підспівувати та фільмували дійство на відео.
“Цього року ми вирішили вперше піти колядувати по домівках. Нідерландці були приємно здивовані і зацікавлені нашими традиціями, а обличчя рідних та друзів світились радістю”, - розповіла диригент вокального ансамблю “Червоні Коралі” Наталія Малганова.
За її словами, відчути справжній дух Різдва з повним циклом традицій і свят та періодом колядування українцям в Нідерландах було донедавна важко.
“З появою УГКЦ відбулися позитивні зміни: а саме ми вже 5-й рік маємо Різдвяну літургію котра завершується спільною вечерею української громади”, - сказала вона.
Вокальний ансамбль “Червоні Коралі” – це велика співоча родина, яка виконує як духовні, так і народні насамперед українські пісні.
Фото, відео: Ірина Драбок