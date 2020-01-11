У Нідерландах вокальний ансамбль “Червоні Коралі” вперше колядував по домівках

У нідерландській Гаазі українці з вокального ансамблю “Червоні Коралі” вперше ходили колядувати по домівках.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

З піснями та колядками в українському вбранні ансамбль ходив вулицями міста. Мешканці були у захваті.

Українці, які живуть в Нідерландах ледь стримували сльози, а зворушені нідерландці намагалися підспівувати та фільмували дійство на відео.

“Цього року ми вирішили вперше піти колядувати по домівках. Нідерландці були приємно здивовані і зацікавлені нашими традиціями, а обличчя рідних та друзів світились радістю”, - розповіла диригент вокального ансамблю “Червоні Коралі” Наталія Малганова.

За її словами, відчути справжній дух Різдва з повним циклом традицій і свят та періодом колядування українцям в Нідерландах було донедавна важко.

“З появою УГКЦ відбулися позитивні зміни: а саме ми вже 5-й рік маємо Різдвяну літургію котра завершується спільною вечерею української громади”, - сказала вона.

А ще наголосила, що 2 лютого відбудеться Велика Коляда. І запросила усіх охочих долучитися. “Вже третій рік поспіль, ми завершуємо цикл різдвяних свят Великою Колядою! Цього року вона відбудеться 2 лютого у церкві в Райсвайку за участі як нідерландських так і українських хорів, соло-виконавців та інструменталістів. Ми дуже вдячні всім, хто долучається співом та допомагає нам в організації створити це величне свято”, - поділилася Малганова. Вона також зазначила, що Різдво в Нідерландах, так як і в Україні - родинне свято! Тут воно святкується два дні (25-26 грудня): родинною вечерею і відвідинами Різдвяної літургії.

Вокальний ансамбль “Червоні Коралі” – це велика співоча родина, яка виконує як духовні, так і народні насамперед українські пісні.

Фото, відео: Ірина Драбок