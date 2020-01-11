В Острозі заспівали 600 колядників зі всієї України
Про це повідомляє пресслужба обласного управління науки і освіти.
«Вп’ятнадцяте у студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького Національного університету «Острозька академія» відбувся Всеукраїнський фестиваль Різдвяних піснеспівів. Подію приурочили до «Всесвітнього року Біблії-2020». Цьогоріч у фестивалі взяли участь сорок вокальних колективів та солістів, а це – 600 учасників різних релігійних конфесій зі всієї України», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляло агентство, минулого року фестиваль встановив рекорд України у категорії «Масові заходи» за «Найширше представлення християнських релігійних конфесій України та світських творчих колективів у прославленні Новонародженого Ісуса Христа».
Фото: www.rvosvita.org.ua