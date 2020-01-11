В Острозі заспівали 600 колядників зі всієї України

Шістсот колядників з різних куточків України показали сьогодні своє пісенне мистецтво у старовинному Острозі на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління науки і освіти.

«Вп’ятнадцяте у студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького Національного університету «Острозька академія» відбувся Всеукраїнський фестиваль Різдвяних піснеспівів. Подію приурочили до «Всесвітнього року Біблії-2020». Цьогоріч у фестивалі взяли участь сорок вокальних колективів та солістів, а це – 600 учасників різних релігійних конфесій зі всієї України», - йдеться у повідомленні.

Учасників духовно-мистецького фестивалю привітали представники університету, влади та духовенства. Читайте також: В Ужгороді провели ювілейний фестиваль “Коляди у старому селі”

Як повідомляло агентство, минулого року фестиваль встановив рекорд України у категорії «Масові заходи» за «Найширше представлення християнських релігійних конфесій України та світських творчих колективів у прославленні Новонародженого Ісуса Христа».

Фото: www.rvosvita.org.ua