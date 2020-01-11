В Ужгороді провели ювілейний фестиваль “Коляди у старому селі”

В Ужгородському скансені у суботу відбувся 10-ий фестиваль «Коляди у старому селі».

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

“Ми маємо чудову нагоду за один день ніби символічно обійти усе Закарпаття – із заходу на схід – долинян, лемків, бойків та гуцулів, угорців та румунів, з колядками, щедрівками, смачним частуванням, щирими побажаннями та добрими словами – як і годиться у ці святкові світлі й радісні дні!” - сказав в.о. голови ОДА Олексій Гетьманенко.

Посадовець також подякував працівникам обласного музею народної архітектури та побуту, де й проходило дійство.

На території музею під час свята можна було поколядувати, скуштувати закарпатські різдвяні страви, сфотографуватися з колядниками, відвідати ярмарок виробів народних умільців.

Найменші відвідувачі також долучилися до колядування та щедрування в музейних хатах, де привітні господині обдаровували їх гостинцями та подарунками, а також демонстрували традиційний побут і різдвяну гостину.

Фото: carpathia.gov.ua