Святкова хода і 660 зірок: у Франківську встановили рекорд

В Івано-Франківську жителі і гості міста встановили рекорд України, зібравши на святковій ході максимальну кількість різдвяних зірок - 660.

Досягнення зафіксувала експерт Книги рекордів України Юлія Бичай, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже приємно бачити таку велику кількість івано-франківців, які об'єдналися заради фіксації рекорду України, що полягає в масовій масштабній ході з різдвяними зірками та колядою. Учасники ходи, колядуючи, зійшлися з чотирьох сторін до центру міста та зустрілися на Вічевому майдані. У встановленні рекорду України брали участь представники духовенства, культури, освіти, мешканці і гості міста, які й виготовляли різдвяні зірки. Мною зафіксовані наступні результати: загальна кількість зібраних різдвяних зірок - 660 штук. Рекорд України встановлено!" - оголосила експерт.

Бичай підкреслила, що в сучасному світі, серед засилля технологій, українцям дуже важливо підтримувати свої звичаї та традиції. Також вона зазначила, що Івано-Франківщина у 2019 році встановила рекордів найбільше серед усіх областей України.

Відео з оголошення рекорду розмістив на своїй сторінці у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Івано-Франківську встановлюють ще один рекорд: одразу 5 шеф-кухарів об’єдналися, щоб приготувати справжній гуцульський банош із бринзою та шкварками. Варять цілу тонну наїдку просто неба, для чого на Локомотиворемонтному заводі змайстрували величезний казан.

Бануш, або банош – страва, приготовлена з кукурудзяного борошна і сметани, заправлена шкварками, грибами та бринзою тощо. Поширена в карпатському регіоні України.