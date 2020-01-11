На вокзалі Дніпра діти співали подорожнім колядок та показали вертеп

Вихованці закладів позашкільної освіти Дніпра влаштували 11 січня на Центральному залізничному вокзалі вертепно-колядне дійство «Нова радість стала».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми вітаємо всіх із новорічними та різдвяними святами. Колядками, щедрівками та обрядовим вертепом діти з усіх закладів позашкільної освіти міста зустрічають тих, хто приїхав до нашого міста, проводжають тих, хто їде, підтримують тих, хто зустрічає. Таким чином разом ми прагнемо створити святкову магічну атмосферу у дусі українських традицій на весь рік», – розповіла заступниця начальника управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Анна Браткова.

За її словами, такий захід проводиться другий рік поспіль. У ньому взяли участь близько 200 дітей різного віку.

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Учасниками свята стали не лише діти, а й подорожуючі, які в цей час перебували на вокзалі. Вони охоче брали участь у вікторинах, конкурсах, за що отримували подарунки й ласощі.

Завершилося свято флешмобом, під час якого діти та всі присутні виконали одну з найвідоміших українських колядок «Нова радість стала».

«Я вперше брала участь у такому заході. Мені сподобалося, адже дуже приємно радувати людей навколо, створювати для них гарний настрій. А сьогодні це взагалі люди, які йдуть на потяг або приїздять до Дніпра, і їм, мабуть, незвично, що співає так багато дітей, таке яскраве та веселе свято. На мій погляд, це має об’єднувати людей», – поділилася враженнями учасниця театралізованого дійства Владислава Кравченко.

Вертепно-колядне дійство «Нова радість стала» відбулося за підтримки міської програми «Культурна столиця» та міського голови Бориса Філатова.