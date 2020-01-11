На вокзалі Дніпра діти співали подорожнім колядок та показали вертеп

На вокзалі Дніпра діти співали подорожнім колядок та показали вертеп

Укрінформ
Вихованці закладів позашкільної освіти Дніпра влаштували 11 січня на Центральному залізничному вокзалі вертепно-колядне дійство «Нова радість стала».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми вітаємо всіх із новорічними та різдвяними святами. Колядками, щедрівками та обрядовим вертепом діти з усіх закладів позашкільної освіти міста зустрічають тих, хто приїхав до нашого міста, проводжають тих, хто їде, підтримують тих, хто зустрічає. Таким чином разом ми прагнемо створити святкову магічну атмосферу у дусі українських традицій на весь рік», – розповіла заступниця начальника управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Анна Браткова.

За її словами, такий захід проводиться другий рік поспіль. У ньому взяли участь близько 200 дітей різного віку.

Читайте також: Діти з прифронтових сіл Донбасу зустрічають Різдво на Тернопільщині

Учасниками свята стали не лише діти, а й подорожуючі, які в цей час перебували на вокзалі. Вони охоче брали участь у вікторинах, конкурсах, за що отримували подарунки й ласощі.

Завершилося свято флешмобом, під час якого діти та всі присутні виконали одну з найвідоміших українських колядок «Нова радість стала».

«Я вперше брала участь у такому заході. Мені сподобалося, адже дуже приємно радувати людей навколо, створювати для них гарний настрій. А сьогодні це взагалі люди, які йдуть на потяг або приїздять до Дніпра, і їм, мабуть, незвично, що співає так багато дітей, таке яскраве та веселе свято. На мій погляд, це має об’єднувати людей», – поділилася враженнями учасниця театралізованого дійства Владислава Кравченко.

Вертепно-колядне дійство «Нова радість стала» відбулося за підтримки міської програми «Культурна столиця» та міського голови Бориса Філатова.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-