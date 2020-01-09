У диппредставництвах України в Туреччині отримали сотні співчутливих записів та послань

У Посольстві України в Анкарі, Генконсульстві в Стамбулі та Консульстві в Анталії, де сьогодні, в День загальнонаціонального трауру в Україні у зв’язку із загибеллю 176 пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752 відкрито жалобні книги, отримали сотні співчутливих записів та послань.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Ми щиро співчуваємо та розділяємо жалобу за загиблими в авіакатастрофі в Тегерані пасажирами й членами екіпажу літака. Висловлюємо свої співчуття членам сімей загиблих українців», - йдеться у залишених у жалобній книзі записах.

Для здійснення записів у жалобних книгах до диппредставництв прибувають очільники та представники іноземних посольств та міжнародних організацій, акредитованих в Туреччині, діаспорянських організацій, зокрема кримськотатарських.

Авіакатастрофа, жертвами якої стали представники 7 країн, викликала хвилю співчуття не лише на офіційному рівні, диппредставництвам та громадським організаціям України в Туреччині адресують жалобні листи та слова співчуття місцеві компанії, організації та пересічні громадяни.

Як відомо, сьогодні в багатьох посольствах України по всьому світу відкрито жалобні книги.

Світовий Конґрес Українців висловив співчуття з приводу катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», загибелі пасажирів та членів екіпажу в Тегерані.

Фото: Ольга Будник