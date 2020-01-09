У посольствах України у світі відкрито Книги скорботи у зв'язку з катастрофою літака МАУ

У багатьох посольствах України по всьому світу відкрито Книги скорботи у зв’язку з катастрофою літака «Міжнародних Авіаліній України», що розбився у середу у Тегерані.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

«У зв’язку із жахливою катастрофою літака Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України», що виконував 8 січня 2020 р. рейс PS 752 Тегеран – Київ, яка забрала життя 176 пасажирів і членів екіпажу - громадян України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії у Консульстві України в Бресті відкрито Книгу скорботи», - йдеться у повідомленні.

Запис у Книзі скорботи можна зробити 9 та 10 січня.

Також Книги скорботи відкриті у посольствах України у Польщі, Молдові, Аргентині, Казахстані, Грузії, Пакистані, у генеральних консульствах у Барселоні та Едмонтоні і в інших країнах.

Як повідомлялося, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих були 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.