СКУ висловлює співчуття близьким жертв авіакатастрофи МАУ

Світовий Конґрес Українців висловив співчуття з приводу катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», загибелі пасажирів та членів екіпажу в Тегерані.

Відповідну заяву СКУ опублікував у Facebook.

«Світовий Конґрес Українців висловлює найглибші співчуття родинам та друзям пасажирів і екіпажу рейсу «Міжнародних авіаліній України» PS752, які трагічно загинули, коли літак зазнав аварії після вильоту з Тегерана 8 січня 2020 р.», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, СКУ та вся українська діаспора моляться за постраждалих та закликають зробити все можливе для розслідування причин аварії.

Як повідомлялося, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих були 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.