Українки Америки збирають кошти на медобладнання для дитячої лікарні в Чернівцях Фото, відео 08.01.2020 18:16 Укрінформ Чиказькій відділ №140 Союзу українок Америки (СУА) під час різдвяних свят збирає допомогу для придбання медичного обладнання для дитячої лікарні в Чернівцях. Про це йдеться на сторінці СУА у Facebook. «Чиказькій відділ №140 СУА співатиме колядок 7 та 18 січня. Будь ласка, контактуйте з ними за наведеним номером, якщо зацікавлені. Усі кошти будуть передані на користь дитячої лікарні в Чернівцях», - повідомляється у дописі. Як повідомлялося на сторінці Чиказького відділу №140 СУА раніше, членкині Союзу на запрошення усіх бажаючих охоче завітають з рідвяним вертепом, колядками та віншуванням, аби зібрати кошти для купівлі електрокоагулятора. «Дорогі друзі, хочемо вам нагадати, що Союз українок Америки, відділ №140, радо завітає до вашої оселі з різдвяним вертепом, колядою і віншуванням. Хто бажає запросити у дім союзянок 24, 25 грудня та 7, 18 січня, просимо зголошуватися за телефонами: +1(773)739-4857, +1(773)727-8169. Усі вилучені кошти підуть на придбання електрокоагулятора у Чернівецьку міську дитячу клінічну лікарню», - зазначається у дописі. Читайте також: Учасників Першого міжнародного форуму українських освітян діаспори запрошують до реєстрації Фото: Укрінформ, UNWLA Branch 140, Lesya Zazulyak у Facebook Відео: Оксана Лукинова