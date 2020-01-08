Українки Америки збирають кошти на медобладнання для дитячої лікарні в Чернівцях

Про це йдеться на сторінці СУА у Facebook.

«Чиказькій відділ №140 СУА співатиме колядок 7 та 18 січня. Будь ласка, контактуйте з ними за наведеним номером, якщо зацікавлені. Усі кошти будуть передані на користь дитячої лікарні в Чернівцях», - повідомляється у дописі.

Як повідомлялося на сторінці Чиказького відділу №140 СУА раніше, членкині Союзу на запрошення усіх бажаючих охоче завітають з рідвяним вертепом, колядками та віншуванням, аби зібрати кошти для купівлі електрокоагулятора.

«Дорогі друзі, хочемо вам нагадати, що Союз українок Америки, відділ №140, радо завітає до вашої оселі з різдвяним вертепом, колядою і віншуванням. Хто бажає запросити у дім союзянок 24, 25 грудня та 7, 18 січня, просимо зголошуватися за телефонами: +1(773)739-4857, +1(773)727-8169. Усі вилучені кошти підуть на придбання електрокоагулятора у Чернівецьку міську дитячу клінічну лікарню», - зазначається у дописі.

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Фото: Укрінформ, UNWLA Branch 140, Lesya Zazulyak у Facebook

Відео: Оксана Лукинова