Учасників Першого міжнародного форуму українських освітян діаспори запрошують до реєстрації

У Спілці українських освітян діаспори (СУОД) відкрили реєстрацію учасників Першого міжнародного форуму українських освітян діаспори, який пройде 27 лютого – 1 березня в Італії.

Про це йдеться у Facebook на сторінці СУОД, яка є організатором заходу. ·

"Запрошуємо до реєстрації учасників Першого міжнародного форуму українських освітян діаспори "Підвищення професійних компетентностей учителя української школи за кордоном", - йдеться у соцмережі.

У дописі також міститься посилання на реєстраційну форму.

Як повідомляв Укрінформ, Перший міжнародний форум українських освітян діаспори відбудеться в Італійському місті Єзі.

У програмі форуму – проведення науково-методичної конференції, практикуми, круглі столи, панельні дискусії, тематичні презентації, майстер-класи, робочі групи, тренінги.

Освітяни під час заходу разом шукатимуть відповіді на наступні питання: у чому полягає особливість викладання української як іноземної та успадкованої, яка специфіка кожного рівня окремо, як створити цікавий урок, як розвивати зв'язне мовлення в умовах білінгвізму, як підібрати матеріал та адаптувати тексти, як працювати з дитячою книжкою як з підручником, як створювати інтелект-карту, як працювати в різнорівневих групах тощо.

На учасників чекає інтенсивне триденне навчання, наприкінці котрого вони отримають сертифікати.

Як було анонсовано, з України на форум завітає команда ТМ "Розумники" у рамках мультимедійної майстерні сучасних освітніх технологій із практичним кейсом для вчителя.

Учасники форуму матимуть нагоду поспілкуватися на тему "Щасливий бути вчителем" у форматі тренінгу.

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Нагадується, що Спілка українських освітян діаспори вже другий рік поспіль працює в інтересах українського освітянства за кордоном, в діаспорі. Її створення стало першим в історії світового освітянства прикладом самоорганізації вчителів.

Педагоги об'єдналися не тільки для професійного спілкування, а й для розробки стратегії розвитку української освіти за кордоном. "Відтак, продовжуймо поширювати власний досвід, обмінюватися знаннями, єднати наші зусилля! Пам'ятаймо: навчаючи інших, ми навчаємося самі!", - зазначили у СУОД.

Фото: ed.stanford.edu, Спілка Українських Освітян Діаспори‎ у Facebook