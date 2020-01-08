Учасників Першого міжнародного форуму українських освітян діаспори запрошують до реєстрації
Про це йдеться у Facebook на сторінці СУОД, яка є організатором заходу. ·
"Запрошуємо до реєстрації учасників Першого міжнародного форуму українських освітян діаспори "Підвищення професійних компетентностей учителя української школи за кордоном", - йдеться у соцмережі.
У дописі також міститься посилання на реєстраційну форму.
Як повідомляв Укрінформ, Перший міжнародний форум українських освітян діаспори відбудеться в Італійському місті Єзі.
У програмі форуму – проведення науково-методичної конференції, практикуми, круглі столи, панельні дискусії, тематичні презентації, майстер-класи, робочі групи, тренінги.
Освітяни під час заходу разом шукатимуть відповіді на наступні питання: у чому полягає особливість викладання української як іноземної та успадкованої, яка специфіка кожного рівня окремо, як створити цікавий урок, як розвивати зв'язне мовлення в умовах білінгвізму, як підібрати матеріал та адаптувати тексти, як працювати з дитячою книжкою як з підручником, як створювати інтелект-карту, як працювати в різнорівневих групах тощо.
На учасників чекає інтенсивне триденне навчання, наприкінці котрого вони отримають сертифікати.
Як було анонсовано, з України на форум завітає команда ТМ "Розумники" у рамках мультимедійної майстерні сучасних освітніх технологій із практичним кейсом для вчителя.
Учасники форуму матимуть нагоду поспілкуватися на тему "Щасливий бути вчителем" у форматі тренінгу.
Нагадується, що Спілка українських освітян діаспори вже другий рік поспіль працює в інтересах українського освітянства за кордоном, в діаспорі. Її створення стало першим в історії світового освітянства прикладом самоорганізації вчителів.
Педагоги об'єдналися не тільки для професійного спілкування, а й для розробки стратегії розвитку української освіти за кордоном. "Відтак, продовжуймо поширювати власний досвід, обмінюватися знаннями, єднати наші зусилля! Пам'ятаймо: навчаючи інших, ми навчаємося самі!", - зазначили у СУОД.
Фото: ed.stanford.edu, Спілка Українських Освітян Діаспори у Facebook