В Анкарі пройде пластунський табір

Пластунський табір пройде в Анкарі під час канікул в турецьких школах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Табір проходитиме на базі суботньої школи та триватиме 5 днів: з 27 по 31 січня. Спеціально для проведення табору з Києва прибудуть пластуни. Буде цікаво», - розповіла дружина Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині Тетяна Сибіга, яка патронує цей проект.

Пластові заняття раніше також проводилися в Українській суботній школі в Анкарі.

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Як відомо, найбільша та найстаріша українська скаутська організація «Пласт», яка діє у багатьох країнах світу та об’єднує пластунів України й української діаспори, 12 квітня відзначила 107 років.

«Пласт» - неполітична і позаконфесійна організація. Її метою є сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.

"Пласт" активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, реалізуючи різноманітні соціальні та виховні програми. Протягом року пластуни проводять понад 100 виховних таборів різної спеціалізації, організовують заходи соціально-культурного та виховного спрямування, серед яких поширення Вифлеємського Вогню Миру, День Пластуна, Благодійний вечір Пласту тощо.