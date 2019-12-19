Миколай завітав до українських дітей, що проходять лікування в Анкарі
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Укрінформ
Святий Миколай завітав до українських діток, які проходять лікування в Анкарі, та привітав їх солодкими подарунками та іграшками.
Про це повідомляє Посольство України в Туреччині у Facebook.
«Святий Миколай завітав і до діток з України - Поліни та Артура, які перебувають на лікуванні в Анкарі. Відчуття святкового настрою та привітання від Миколая підбадьорили малечу і батьків, але наша підтримка потрібна їм також», - йдеться у дописі.
Також у диппредставництві закликали всіх небайдужих долучитися до збору коштів на лікування.
У неділю в Анкарі відбулося святкування Дня Святого Миколая. Програма включала казкову виставу та фотосесію з її персонажами, конкурси, номери самодіяльності. Всі діти отримали солодкі подарунки.
Фото: сторінка Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці у Facebook