Миколай завітав до українських дітей, що проходять лікування в Анкарі

Святий Миколай завітав до українських діток, які проходять лікування в Анкарі, та привітав їх солодкими подарунками та іграшками.

Про це повідомляє Посольство України в Туреччині у Facebook.

«Святий Миколай завітав і до діток з України - Поліни та Артура, які перебувають на лікуванні в Анкарі. Відчуття святкового настрою та привітання від Миколая підбадьорили малечу і батьків, але наша підтримка потрібна їм також», - йдеться у дописі.

Також у диппредставництві закликали всіх небайдужих долучитися до збору коштів на лікування.

У неділю в Анкарі відбулося святкування Дня Святого Миколая. Програма включала казкову виставу та фотосесію з її персонажами, конкурси, номери самодіяльності. Всі діти отримали солодкі подарунки.

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Фото: сторінка Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці у Facebook