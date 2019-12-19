Українці діаспори привітали зі Святом Миколая понад 60 дітей загиблих воїнів АТО зі Львівщини

Українці з 10 країн світу надіслали подарунки до Дня святого Миколая для більш як 60 дітей загиблих воїнів АТО з Львівщини.

Про це йдеться на сторінці Народної самооборони Львівщини у Facebook.

"Завдяки добрим людям та нашим волонтерам більше 60 дітей, які втратили батька на фронті, отримали подарунки та приємні враження. У першу чергу, дякуємо Валентині Тимчук з Асоціації солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія), яка зорганізувала десятки українців зі всього світу. Подарунки до нас прибули з Португалії, США, Нідерландів, Італії, Англії, Ірландії, Франції, Латвії, Туреччини, Іспанії! Дякуємо вам, рідні українці, за небайдужість", - йдеться у дописі.

У Народній самообороні Львівщини також подякували компанії-перевізнику за безкоштовну доставку подарунків, Львівському Будинку офіцерів за надане приміщення для проведення свята, волонтерам та усім, хто допомагав в організації та проведенні святкового заходу.

Як зазначив у соцмережі начальник 58-го Будинку офіцерів полковник Віталій Провозін, напередодні Дня святого Миколая Будинок офіцерів спільно з Народною самообороною Львівщини, Асоціацією солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія) підготували театралізоване дійство "В гостях у Святого Миколая" для дітей загиблих героїв антитерористичної операції на сході України.

"Аніматори своїми веселими та цікавими конкурсами підняли настрій наших маленьких гостей. Кожна дитина поспілкувалася з нашим жартівливим і добрим Святим Миколаєм", - зазначив Віталій Провозін у дописі.

У Народній самообороні Львівщини в соцмережі також поділилися світлинами та відеосюжетом про проведення Дня святого Миколая для дітей загиблих воїнів АТО. Як зазначається у відео, свято для дітей влаштують і на Різдво. Крім цього, волонтери вже думають, чим наступного року здивувати малечу, та потихеньку збирають подарунки з усього світу.

Як повідомляв Укрінформ, благодійний проєкт "Подаруй дитині радість" стартував наприкінці вересня і об'єднав українців та друзів України з різних країн світу. Учасники ініціативи поставили за мету зібрати подарунки й гроші для дітей загиблих воїнів АТО та дітей-сиріт до Дня святого Миколая.

Фото: Shaman Nadine

Відео: Народна самооборона Львівщини