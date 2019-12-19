Українці діаспори привітали зі Святом Миколая понад 60 дітей загиблих воїнів АТО зі Львівщини

Українці діаспори привітали зі Святом Миколая понад 60 дітей загиблих воїнів АТО зі Львівщини

Фото, відео
Укрінформ
Українці з 10 країн світу надіслали подарунки до Дня святого Миколая для більш як 60 дітей загиблих воїнів АТО з Львівщини.

Про це йдеться на сторінці Народної самооборони Львівщини у Facebook.

"Завдяки добрим людям та нашим волонтерам більше 60 дітей, які втратили батька на фронті, отримали подарунки та приємні враження. У першу чергу, дякуємо Валентині Тимчук з Асоціації солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія), яка зорганізувала десятки українців зі всього світу. Подарунки до нас прибули з Португалії, США, Нідерландів, Італії, Англії, Ірландії, Франції, Латвії, Туреччини, Іспанії! Дякуємо вам, рідні українці, за небайдужість", - йдеться у дописі.

У Народній самообороні Львівщини також подякували компанії-перевізнику за безкоштовну доставку подарунків, Львівському Будинку офіцерів за надане приміщення для проведення свята, волонтерам та усім, хто допомагав в організації та проведенні святкового заходу.

Як зазначив у соцмережі начальник 58-го Будинку офіцерів полковник Віталій Провозін, напередодні Дня святого Миколая Будинок офіцерів спільно з Народною самообороною Львівщини, Асоціацією солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія) підготували театралізоване дійство "В гостях у Святого Миколая" для дітей загиблих героїв антитерористичної операції на сході України.

"Аніматори своїми веселими та цікавими конкурсами підняли настрій наших маленьких гостей. Кожна дитина поспілкувалася з нашим жартівливим і добрим Святим Миколаєм", - зазначив Віталій Провозін у дописі.

У Народній самообороні Львівщини в соцмережі також поділилися світлинами та відеосюжетом про проведення Дня святого Миколая для дітей загиблих воїнів АТО. Як зазначається у відео, свято для дітей влаштують і на Різдво. Крім цього, волонтери вже думають, чим наступного року здивувати малечу, та потихеньку збирають подарунки з усього світу.

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Як повідомляв Укрінформ, благодійний проєкт "Подаруй дитині радість" стартував наприкінці вересня і об'єднав українців та друзів України з різних країн світу. Учасники ініціативи поставили за мету зібрати подарунки й гроші для дітей загиблих воїнів АТО та дітей-сиріт до Дня святого Миколая.

Фото: Shaman Nadine

Відео: Народна самооборона Львівщини

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