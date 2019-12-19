В Абу-Дабі на Святі Миколая влаштували квест і писали листи українським військовим

Українці в Абу-Дабі днями відзначили Свято Миколая.

У програмі святкового заходу були різдвяний квест, майстер-класи, веселі розваги тощо, а також написання листів українським військовим, повідомив у Facebook координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов.

Як розповів активіст, «цьогоріч зустріч була особливо насиченою - перш за все, завдяки креативу вчителів нашої Української громадської рідної школи в Абу-Дабі».

Готуючись побачити Миколая, спершу діти й дорослі декорували різдвяні маски та виговляли 3D-зиму.

За цікавими заняттями час пролетів дуже швидко, і на свято завітав сам Святий Миколай зі своїми помічницями. Спершу вони разом зі вчителькою та її командою запустили спеціальний квест для підлітків "Різдвяними стежками добра" й почали грати забави, танцювати та розповідати вірші з малечею.

Потім був ще одним майстер-клас із виготовлення солодких ялинок та отримання подарунків: українських солодощів та книжечок.

Батьки, у свою чергу, написали вітальні листи українським військовим, які захищають мирне небо нашої країни.

Євгеній Семенов подякував всім «за цей фантастичний вже традиційний для громади і надзвичайно позитивний захід» і висловив вдячність усім, хто допомагав у підготовці та проведенні свята.

«Разом зі Святим Миколаєм закликаємо: вірте в диво та створюйте його власними руками!», - написав активіст.

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Фото: сторінка Yevheniy Semenov у Facebook (Tymur Korkishko, Yevheniy Semenov)