Посол Кулініч вручив почесну нагороду президенту Союзу українських організацій Австралії

Посол України в Австралії Микола Кулініч вручив почесну нагороду відомому представнику австралійської діаспори, президенту Союзу українських організацій Австралії Стефану Романіву.

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

«Посол України в Австралії Микола Кулініч завершив офіційну місію з передачі представникам австралійського українства пам’ятних медалей з нагоди 100-річчя української дипломатичної служби врученням цієї почесної нагороди президенту Союзу українських організацій Австралії Стефану Романіву. Щиро вітаємо і дякуємо за співпрацю!», - йдеться у дописі.

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Фото: poltava.to, Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia у Facebook