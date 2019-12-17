До українців у Мексиці завітав Святий Миколай

Українці в Мексиці відначили День Святого Миколая.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Мексиці у Facebook.

«Миколай завітав і до Посольства України в Мехіко. У театралізованій виставі діти та дорослі звали Миколая, розповідали вірші, співали пісні та дякували за подарунки власноручними різдвяними іграшками та малюнками», - повідомляється у дописі.

Зазначається, що цього року дуже багато діточок поводились слухняно і були чемними, тож Св.Миколаю довелося розпочати свою благородну місію раніше, аби встигнути порадувати всіх ласощами та смаколиками.

Посол України в Мексиці Руслан Спірін привітав українську громаду з прийдешніми святами і побажав щастя та злагоди у новому році.

"Там, де лунатиме українська пісня і шануватимуться наші традиції, завжди буде Україна", - підкреслив дипломат.

Читайте також: В українській школі в Торонто відбулися Свято Миколая та Різдвяний концерт

Фото: Embajada de Ucrania en México / Посольство України в Мексиці у Facebook