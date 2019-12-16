Світовий конґрес українців привітав Православну церкву України з річницею створення

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав з річницею створення Православну церкву України (ПЦУ) на чолі з її предстоятелем, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

"Вітаємо Православну церкву України на чолі з Блаженнішим Епіфанієм з нагоди першої річниці народження помісної Православної церкви України. З цим історичним моментом українці стали ще сильнішими у відстоюванні своєї віри, інтересів свого народу, своєї вільної незалежної демократичної держави", - зазначається у привітанні.

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Як повідомлялося, рік тому, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі у Святій Софії Київській було створено помісну Православну церкву України та обрано предстоятеля, митрополита Київського і всієї України Епіфанія.