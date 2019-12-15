Епіфаній привітав українців із річницею створення ПЦУ

Рік тому, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі у Святій Софії Київській було створено помісну Православну церкву України та обрано предстоятеля, митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Про це митрополит Епіфаній нагадав у Facebook.

“Рік тому здійснилося те, що раніше здавалося неможливим. В цей благословенний день Господь дарував українському православ’ю єдність: 15 грудня 2018 року у Святій Софії Київській відбувся Собор, в результаті якого постала помісна Православна церква України, а на мене був покладений хрест предстоятельства. Знає серцевидець Господь: я прийняв його виключно як чернець приймає послух служіння”, - написав Епіфаній.

Він зазначив, що весь цей час не мав права на помилку.

“Інакше ми ризикували знову розділитися і повернутися в ту штучну церковну ізоляцію, в якій, через дії Московської церкви, перебували до цього протягом останніх десятиліть – коли ми лише мріяли про відновлення історичної справедливості, встановлення євхаристійного єднання, розширення всеправославної взаємодії та братнього канонічного спілкування з помісними церквами. У нас була мета, і ми її досягли”, - заявив митрополит.

За його словами, найпершим завданням, яке він поставив перед собою після обрання, було зміцнення фундаменту української православної церкви та збереження внутрішньої єдності.

“Минув рік. Чи справляюся я з цим завданням? Вважаю, що так. Але не сам, а за підтримки та завдяки спільному прагненню, молитві та праці нашого єпископату, духовенства, мирян. Бо якби ми не зберегли єдність всередині нашої церкви, то не мали б сьогодні жодних успіхів, зокрема, не почався би процес визнання нашої автокефалії з боку інших помісних православних церков”, - наголосив митрополит.

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Та зауважив, що Православна церква України й нині проходить період випробувань, так само, як і випробування переживає держава. Попри усі перешкоди чи виклики, як внутрішні, так і зовнішні, ми мусимо втриматися разом - і церква, і Україна. Адже, за словами глави ПЦУ, “Українська церква - це душа українського народу, а держава, наче тіло, не може існувати без душі”.

Також Епіфаній закликав до єдності всіх, хто з різних причин не належить до помісної автокефальної Православної церкви України.

“Двері нашої церкви та наші серця відкриті для вас. Полишимо у минулому те, що нас розділяло, і працюймо далі разом на благо православ’я та України”, - підсумував предстоятель Епіфаній.