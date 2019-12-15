Cвятий Миколай завітав до дітей у Варшаві

У варшавській церкві Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в неділю, 15 грудня, відзначили свято Святого Миколая.

До дітей завітав сам святий Миколай, який після недільного богослужіння вручив дітям подарунки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 200 дітей отримали подарунки – солодощі та книжки українською мовою – під час трьох недільних богослужінь.

Перед врученням подарунків діти, які навчаються в суботніх українських школах, розповіли віршики та виконали пісні про святого Миколая.