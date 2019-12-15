В Любліні відзначили річницю створення Наукового гуртка студентів-україністів при УМКС
Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Любліні.
«Студенти-україністи наукового гуртка УМКС ім.М.Лесіва, створеного за ініціативою і під керівництвом багаторічної громадської активістки, магістра УМКС Ганнусі Тимець, відзначили 3-річчя існування гуртка яскравим концертом», - йдеться у повідомленні.
Під час заходу лунали українські вірші, пісні, танцювальні виступи у виконанні членів гуртка, опис його діяльності та досягнення за 3 роки.
На заході були присутні викладачі, зокрема, керівник кафедри Любов Фроляк, дружина М.Лесіва, яка вручила цінний подарунок Г.Тимець за її віддану діяльність у справі провадження діяльності гуртка, згуртування україністів, наповнення цікавими й пізнавальними заходами. Зазначається, що студенти ставлять спектаклі, проводять концерти, конкурси, налагоджують зв'язки з україністами з інших дружніх країн, як, наприклад, із Загребським університетом.
Від імені Генконсульства України в Любліні концерт відвідала консул С.Горбовська, яка привітала учасників, подякувала за пропагування української культури в Польщі, та вручила у подарунок Дипломатичний календар, виданий МЗС України до 100-річчя дипломатичної служби України.
Захід пройшов у надзвичайно теплій і дружній атмосфері, з налаштуванням на подальший успішний розвиток діяльності гуртка.
Фото: Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie у Facebook